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Общество

В Кыргызстане планируют открыть школьную театральную лигу

В Кыргызстане планируют открыть школьную театральную лигу. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления искусства Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Салтанат Мамбетмусаева.

По ее словам, проект уже готов. Его будут согласовывать в Министерстве образования и науки.

«Театральные кружки есть во многих школах, и лига их просто систематизирует», — отметила Салтанат Мамбетмусаева.

Она считает, что таланты есть везде и их просто надо искать как можно раньше. Также благодаря созданию лиги дети начнут больше интересоваться театром, у них появляется соревновательный дух.

Начальник управления искусства добавила, что работу в этом направлении начнут уже с сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295704/
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