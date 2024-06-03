В Кыргызстане планируют открыть школьную театральную лигу. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления искусства Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Салтанат Мамбетмусаева.

По ее словам, проект уже готов. Его будут согласовывать в Министерстве образования и науки.

«Театральные кружки есть во многих школах, и лига их просто систематизирует», — отметила Салтанат Мамбетмусаева.

Она считает, что таланты есть везде и их просто надо искать как можно раньше. Также благодаря созданию лиги дети начнут больше интересоваться театром, у них появляется соревновательный дух.

Начальник управления искусства добавила, что работу в этом направлении начнут уже с сентября.