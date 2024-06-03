МЧС напоминает о правилах безопасности при заправке автомобилей

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана напоминает о правилах безопасности при заправке автомобилей.
По его данным, слив нефтепродуктов в резервуары АЗС должен быть герметизированным.
На заправочной станции запрещается:
- курить;
- заливать бензин в полиэтиленовую и стеклянную тару;
- пользоваться открытым огнем;
- делать ремонтные и регулировочные работы;
- пользоваться мобильным телефоном;
- заправлять автомобиль топливом при работающем двигателе;
- разрешать заправлять авто детям;
- оставлять пассажиров в кабине, салоне или кузове.