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Общество

МЧС напоминает о правилах безопасности при заправке автомобилей

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана напоминает о правилах безопасности при заправке автомобилей.

По его данным, слив нефтепродуктов в резервуары АЗС должен быть герметизированным.

На заправочной станции запрещается:

  • курить;
  • заливать бензин в полиэтиленовую и стеклянную тару;
  • пользоваться открытым огнем;
  • делать ремонтные и регулировочные работы;
  • пользоваться мобильным телефоном;
  • заправлять автомобиль топливом при работающем двигателе;
  • разрешать заправлять авто детям;
  • оставлять пассажиров в кабине, салоне или кузове.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295698/
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