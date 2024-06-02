В Бишкеке стартовал Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

Первая сессия Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров открылась в Бишкеке, сообщает пресс-служба Министерства культуры Кыргызстана.

По ее данным, в ходе мероприятия участники обсудят грантовые конкурсы театральных коллективов, гастрольно-фестивальную деятельность в России, театральное образование, международное межвузовское сотрудничество и стажировку, в том числе за рубежом.

Отмечено, что участники также рассматривают современные инструменты работы, которые позволяют облегчить многие процессы в театре: электронные продажи билетов, современные технологии, инновационные системы электронного расписания.