В Бишкеке отремонтируют отрезок улицы Толстого

Бишкекасфальтсервис планирует начать капитальный ремонт улицы Толстого до 10 июня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, капитально отремонтируют отрезок от улицы Тимура Фрунзе до улицы Садыгалиева.

В муниципалитете отметили, что при капитальном ремонте дорогу планируется закрыть частично.

Последний раз капремонт на улице проводили в 2019 году. Срок эксплуатации прошел, и дорожное полотно стало волнообразным.

«В летнее время при достижении температуры выше 28 градусов асфальтное покрытие размягчается. В результате большого потока автомашин и большегрузного транспорта на нем образовываются волны», — добавили в мэрии.