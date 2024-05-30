В Москве показали спектакль Иссык-Кульского областного театра

В Москве представили спектакль Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра имени Джантошева «Мальчик, державший в руках солнце». Об этом сообщили в МИД КР.

Спектакль выпускника Российского государственного института сценических искусств Уланмырзы Карыпбаева, поставленный по повести Султага Раева, раскрывает глубоко скрытые социальные проблемы общества и призывает к состраданию и милосердию.

В мероприятии активное участие приняли соотечественники, временно проживающие и трудящиеся в Москве.