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Общество

Изменение климата. Страны ЦА упускают возможности получения ресурсов

Страны Центральной Азии иногда упускают возможности получения ресурсов. Об этом сегодня журналистам сообщил исполнительный директор Регионального экологического центра ЦА (РЭЦЦА) Зафар Махмудов.

По его словам, в планах центра — обеспечить доступность к различным международным финансовым институтам и фондам.

«К примеру, Зеленый климатический фонд (ЗКФ) — один из самых крупных фондов, связанных с климатом и предоставляющих финансирование в виде грантов и кредитов. Наша задача — улучшить доступ к фондам. Мало просто знать об этом. Большая сложность состоит в том, есть ли потенциал, человеческие ресурсы, которые готовы работать, выдвигать проектные предложения и далее реализовывать их. Освоение ресурсов является одной из больших проблем», — сказал Зафар Махмудов.

Он отметил, что, даже если предоставляются возможности, у стран есть сложности с их использованием.

«К сожалению, по нашим расчетам, очень много средств, которые предоставляются даже в виде грантов, не получено своевременно. Они не имеют накопительного эффекта, то есть имеется возможность получить грант, если государство успевает подготовить все документы и подать их. Но даже такие возможности упускаются. Наша задача на предстоящие годы — максимально повысить осведомленность о наличии и быстром получении таких средств среди наших национальных партнеров — министерств экологии, сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов», — добавил глава РЭЦЦА, заметив, что, кроме ЗКФ, есть фонды по биоразнообразию, а также по потерям и ущербу.

Отметим, что в Алматы (Казахстан) завершается Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2024).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295348/
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