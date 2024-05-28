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Общество

В Бишкеке для наблюдения за обвиняемыми им будут надевать электронные браслеты

В Бишкеке запущен пилотный проект «Электронное наблюдение» в качестве новой меры пресечения. Об этом сообщили в Минюсте КР.

Такую систему впервые применили следователи УВД Октябрьского района.

«Электронное наблюдение» представляет собой современную систему мониторинга, обеспечивающую контроль местонахождения обвиняемого с возможностью дистанционной идентификации. Система реализуется посредством электронных браслетов, а также через мобильное приложение на сотовом телефоне.

Электронные браслеты надеваются на запястье и не поддаются снятию или перепрограммированию. Любые попытки уничтожить оборудование активируют сигнал о нарушении.

Одним из ключевых преимуществ проекта является его эффективность в борьбе с семейным насилием. Система может ограничить радиус приближения обвиняемых к определенным лицам или территориям, обеспечивая дополнительную защиту пострадавших.

Электронное наблюдение обеспечит постоянное отслеживание перемещений человека 24 часа в сутки через мониторинговый центр департамента пробации.

Отмечается, что такая мера не будет применяться к обвиняемым в особо тяжких, а также тяжких преступлениях, связанных с применением насилия.

Департамент пробации также запустил в пилотном режиме систему «Электронный надзор» для лиц, которые являются клиентами пробации в рамках исполнения наказания или условно-досрочного освобождения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295186/
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