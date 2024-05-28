Внимание! Неизвестные от имени Минздрава просят перевести деньги

Минздрав Кыргызстана сообщил об участившихся случаях мошенничества, связанных с организациями здравоохранения с различными формами собственности.

Как отметили в пресс-центре ведомства, неизвестные представляются сотрудниками ведомства и просят перевести деньги на определенные номера. Это мошенники, сказали в министерстве.

В Минздраве просят граждан и работников медицинских учреждений быть бдительными и сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы или в управление человеческими ресурсами и правовой поддержки по телефону 0312621840.

«Министерство здравоохранения не несет ответственности за указанные случаи мошенничества», — добавили в ведомстве.

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