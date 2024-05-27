Пропавшего в Бишкеке 75-летнего Алексея Пилипенко нашли. Об этом 24.kg сообщила соседка мужчины.

«Нашли в районе КРСУ. Алексей Пилипенко более 35 лет работал на Камвольно-суконном комбинате. Нашли его на третьи сутки. О его местонахождении сообщил горожанин. Оказывается, Алексей Пилипенко просил позвать жену. Где был все эти дни, не помнит, потерял кофту, кепку. Всего сейчас боится, из дома не выходит», — рассказала женщина.

Отметим, ранее сообщалось, что Алексей Пилипенко вышел из дома и не вернулся. Мужчина страдает деменцией.