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Общество

Пропавшего в Бишкеке 75-летнего Алексея Пилипенко нашли

Пропавшего в Бишкеке 75-летнего Алексея Пилипенко нашли. Об этом 24.kg сообщила соседка мужчины.

«Нашли в районе КРСУ. Алексей Пилипенко более 35 лет работал на Камвольно-суконном комбинате. Нашли его на третьи сутки. О его местонахождении сообщил горожанин. Оказывается, Алексей Пилипенко просил позвать жену. Где был все эти дни, не помнит, потерял кофту, кепку. Всего сейчас боится, из дома не выходит», — рассказала женщина.

Отметим, ранее сообщалось, что Алексей Пилипенко вышел из дома и не вернулся. Мужчина страдает деменцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295062/
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