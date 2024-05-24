Самка барса и детеныш попали в объективы фотоловушек в заповеднике «Хан-Тенгри»

На территории государственного национального природного парка «Хан-Тенгри» фотоловушки зафиксировали самку барса с детенышем. Кадры опубликовало Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Фотографии сделаны в восточной части Иссык-Кульской области.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал Указ «О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики». Отмечается, что снежный барс является не только символом природного богатства, культурного благосостояния, но также и индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает одну треть глобальной территории. Потеря в природе снежных барсов приведет к риску нарушения хрупкого экологического баланса, что окажет пагубное воздействие на различные виды животных и человека.

Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах мира.