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Общество

Глав двух центров медико-социальной экспертизы на их должностях заменили сыновья

На заседании комитета Жогорку Кенеша депутат Айбек Маткеримов сообщил, что в Джалал-Абадском городском центре медико-социальной экспертизы директора на должности заменил его сын.

«МСЭК вам что частная организация, чтобы пост по наследству передавать?» — спросил депутат министра труда, социального обеспечения и миграции Гулнару Баатырову.

Она ответила, что не только в Джалал-Абаде, но и в одном из районов главу МСЭК на его должности заменил сын.

«Главы МСЭК помногу лет сидели на своих местах и создали коррупционные схемы. Именно из-за этого мы проводим реформу. В ближайшее время мы решим эту проблему», — ответила министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294962/
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