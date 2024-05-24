Глав двух центров медико-социальной экспертизы на их должностях заменили сыновья

На заседании комитета Жогорку Кенеша депутат Айбек Маткеримов сообщил, что в Джалал-Абадском городском центре медико-социальной экспертизы директора на должности заменил его сын.

«МСЭК вам что частная организация, чтобы пост по наследству передавать?» — спросил депутат министра труда, социального обеспечения и миграции Гулнару Баатырову.

Она ответила, что не только в Джалал-Абаде, но и в одном из районов главу МСЭК на его должности заменил сын.

«Главы МСЭК помногу лет сидели на своих местах и создали коррупционные схемы. Именно из-за этого мы проводим реформу. В ближайшее время мы решим эту проблему», — ответила министр.