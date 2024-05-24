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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 24 мая облачно, дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 14 часов 56 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 1 (1-4-й подъезды);
  • 9.30-18.00 — село Орто-Сай (улицы Подгорная, Ормокоева, Рысмендиева, Иманалиева, контур № 127);
  • 9.30-16.30 — микрорайон «Учкун», отрезки улиц Ауэзова, Уч-Туулга, Казан-Булак, Шабдана Баатыра, проспекта Чуй;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева, 27-я линия, Космической;
  • 9.00-16.00 — улица Ахунбаева, 135;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Бейшеналиевой, Сыдыкова, Киевской, Молодая Гвардия, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55);
  • 9.00-14.00 — село Пригородное (улицы Пригородная, Эркиндик-5, Эркиндик-6).

  • с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Кубат Касейинов

Родился 24 мая 1965 года. Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Памятные даты

День славянской письменности и культуры

из интернета
Фото из интернета. Памятник Кириллу и Мефодию в Ханты-Мансийске

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.

В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Иван Немцев

Родился 24 мая 1923 года в селе Быстровка (ныне город Кемин). В марте 1942-го призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943-го за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Иван Немцев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1969-1970 годах возглавлял ОГАИ МВД Киргизской ССР.

Скончался 13 декабря 1997-го.

В честь Ивана Немцева названа улица в родном селе.

Родился государственный деятель Алиаскар Токтоналиев

Родился 24 мая 1929-го в селе Эпкин Иссык-Атинского района. Кыргызский государственный деятель. Министр финансов Киргизской ССР (1960-1986).

С 1960 по 1985 год был министром финансов Киргизской ССР. Под его управлением финансово-экономическая система Киргизской ССР переживает динамичное становление и развитие.

В историю Кыргызстана вошел как самый молодой министр республики. Возглавил в феврале 1960-го Министерство финансов Киргизской ССР и проработал в этой должности почти 26 лет.

В 1994 году постановлением правительства Бишкекскому финансово-экономическому техникуму присвоено имя Алиаскара Токтоналиева. В столице названа улица именем финансиста.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294849/
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