03:12
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Общество

Работу по замене теплосети на Жукеева-Пудовкина временно приостановили. Причина

Для обеспечения безопасности во время испытаний ремонтные работы на улице Жукеева-Пудовкина временно приостановлены. Об этом сообщили в Бишкектеплосети.

По ее данным, сегодня, 23 мая, начались плановые гидравлические испытания тепловых сетей на плотность, которые продлятся до 29 мая.

Испытания будут так же проводиться на реконструируемом магистральном участке тепловой сети на улице Жукеева-Пудовкина от улицы Кулатова до улицы Медерова.

«Для обеспечения безопасности все работы на данном участке будут проводиться с перерывами, а сотрудники будут временно удаляться из зоны испытаний на необходимое время», — отметили в компании.

В Бишкектеплосети напомнили, что гидравлические испытания проводятся для проверки плотности и надежности тепловых сетей.

В случае обнаружения прорывов и провалов дорожных покрытий просят сообщать по телефонам: 0312568558; 0312611169; 1980; 0557611166, 0777611166, 0701611166.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294828/
просмотров: 1956
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкектеплосеть начинает испытания на плотность: возможны порывы трубопроводов
В Бишкеке перекроют часть улицы Гоголя из-за ремонта теплосети
В «Востоке-5» в Бишкеке две недели будет частично перекрыта дорога
В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на ремонт
Минфин прокомментировал передачу ему имущества ТЭЦ и Бишкектеплосети
Дополнительное финансирование направят на улучшение теплоснабжения в Бишкеке
Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
В Бишкектеплосети напомнили, куда можно обратиться по вопросам отопления
На три дня отключат горячую воду в частных домах в Бишкеке
В Бишкеке в многоквартирных домах ставят счетчики для учета тепла
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Мэрия потребовала привести в&nbsp;порядок внешний вид торгового центра в&nbsp;Бишкеке Мэрия потребовала привести в порядок внешний вид торгового центра в Бишкеке
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами