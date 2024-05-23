Работу по замене теплосети на Жукеева-Пудовкина временно приостановили. Причина

Для обеспечения безопасности во время испытаний ремонтные работы на улице Жукеева-Пудовкина временно приостановлены. Об этом сообщили в Бишкектеплосети.

По ее данным, сегодня, 23 мая, начались плановые гидравлические испытания тепловых сетей на плотность, которые продлятся до 29 мая.

Испытания будут так же проводиться на реконструируемом магистральном участке тепловой сети на улице Жукеева-Пудовкина от улицы Кулатова до улицы Медерова.

«Для обеспечения безопасности все работы на данном участке будут проводиться с перерывами, а сотрудники будут временно удаляться из зоны испытаний на необходимое время», — отметили в компании.

В Бишкектеплосети напомнили, что гидравлические испытания проводятся для проверки плотности и надежности тепловых сетей.

В случае обнаружения прорывов и провалов дорожных покрытий просят сообщать по телефонам: 0312568558; 0312611169; 1980; 0557611166, 0777611166, 0701611166.