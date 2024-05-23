Кемпир-абадское дело. Обвиняемые пожаловались на давление на их адвокатов

Обвиняемые по кемпир-абадскому делу обратились в международные правозащитные организации с просьбой защитить их адвокатов.

По их словам, на адвокатов Эркина Булекбаева, Эркина Саданбекова, Акина Токталиева, Жаныша Баракова, Акылбека Авазбекова, Асель Аргымбаеву, Чинару Джакупбекову, Акынбека Ногоева, Мунарбека Супатаева, Бакыта Автандила, Рабигу Садыкову, Кантемира Турдалиева со стороны судьи Марата Сыдыкова и правоохранительных органов оказываются давление и гонения.

«Мало того, что судья Марат Сыдыков вместе с прокурорами систематически нарушает наши права, лишает права наших адвокатов на получение медицинского лечения, участвовать в других судебных заседаниях и следствиях, право на труд, которые предусмотрены Конституцией, международными конвенциями, их запугивают и давят за то, что они не могут прийти на судебные заседания по понятным причинам. Сыдыков запретил известному адвокату Акину Токталиеву участвовать в процессах. Этому послужила ложная информация о «недействительности его адвокатской лицензии». Также Марат Сыдыков обратился в Министерство юстиции с требованием о лишении лицензий адвокатов Булекбаева, Авазбекова и Саданбекова без каких-либо причин и так же запугивает других юристов», — говорится в обращении.

«Кроме того, ГКНБ начал следить за присутствием наших адвокатов на судебном заседании. Сотрудники госкомитета принудительно доставили в суд адвокатов Эркина Саданбекова и Кантемира Турдалиева, несмотря на то, что они болели», — добавляют обвиняемые.

В обращении отмечается, что судья и работники правоохранительных органов давят, запугивая разными путями адвокатов, навязывают государственных защитников, ограничивая права обвиняемых на получение квалифицированной юридической помощи и права выбора адвокатов, которые предусмотрены Конституцией.

Мы, кемпирабадцы, оцениваем давление на наших адвокатов как прецедент, которого до этого не было. И считаем, что такие факты недопустимы в правовом государстве. В связи с этим мы вынуждены отказаться от адвокатов, которые защищали нас в течение двух лет. Из обращения

Обвиняемые просят расследовать эти факты, включить в отчеты о правах человека и донести институтам, которые защищают демократию, а также вести переговоры о правах человека с нашим правительством.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются восемь человек.