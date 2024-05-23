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Общество

Сегодня в прокат выходит кыргызский фильм «Ханбийке»

Сегодня, 23 мая, в прокат выходит кыргызский фильм «Ханбийке» режиссера Мирлана Омуралиева.

Это трогательная история о неразрывной связи между дочерью и отцом, о силе любви, которая преодолевает любые преграды, и о том, как важно помнить тех, кто ушел.

По сюжету девушка Ханбийке после смерти отца пытается справиться с болью утраты. Но жизнь становится сложной, когда появляются очередные трудности. И тут случается чудо, в которое захочет поверить каждый из нас.

Жанр: комедия, драма.

Актеры: Камчы Сарыбаев, Аида Багышбекова, Эрбол Русланов, Гулжамал Мамытбекова, Бакыт Мукул, Айнура Турганбаева, Акылбек Мураталиев.

Язык: кыргызский.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294758/
просмотров: 1208
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