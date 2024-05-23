Сегодня в прокат выходит кыргызский фильм «Ханбийке»

Сегодня, 23 мая, в прокат выходит кыргызский фильм «Ханбийке» режиссера Мирлана Омуралиева.
Это трогательная история о неразрывной связи между дочерью и отцом, о силе любви, которая преодолевает любые преграды, и о том, как важно помнить тех, кто ушел.
По сюжету девушка Ханбийке после смерти отца пытается справиться с болью утраты. Но жизнь становится сложной, когда появляются очередные трудности. И тут случается чудо, в которое захочет поверить каждый из нас.
Актеры: Камчы Сарыбаев, Аида Багышбекова, Эрбол Русланов, Гулжамал Мамытбекова, Бакыт Мукул, Айнура Турганбаева, Акылбек Мураталиев.
Язык: кыргызский.