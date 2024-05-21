Министерство юстиции прекратило действие лицензий 976 адвокатов Кыргызстана

Министерство юстиции проводит работу по систематизации, актуализации и инвентаризации данных о статусе адвокатских лицензий. Об этом сообщили в ведомстве.

Так, к прекращению рассмотрены 976 лицензий на право осуществления деятельности, в которые входят как действующие, так и приостановленные адвокатские лицензии.

В процессе инвентаризации также изучаются вопросы соблюдения требований положений закона об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Со списком людей, в отношении которых проводится проверка, можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики.