Ремонт дорог в Бишкеке откладывается. Как будет ездить общественный транспорт

В связи с обращением горожан капитальный ремонт столичных дорог переносится. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Участки улиц Ахунбаева от проспекта Айтматова до улицы Токтоналиева и Байтика Баатыра от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова перекроют вечером 25 мая, а не 18 мая, как планировалось ранее.

В мэрии рассказали, по каким улицам будет организован объезд этих участков общественным транспортом (далее он будет курсировать по действующим схемам).

Автобусы: № 6 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;

№ 9 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;

№ 49 — по улице Токтоналиева до улицы Масалиева;

№ 51 — по улице Масалиева и проспекту Айтматова;

№ 52 — по проспекту Айтматова, улицам Масалиева и Токтоналиева;

№ 55 — по улицам Масалиева, Жукеева-Пудовкина и Суеркулова;

№ 56 — по улицам Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Масалиева;

№ 100 — по проспекту Айтматова, улицам Жаманбаева и Малдыбаева;

№ 103 — по улицам Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Масалиева;

№ 146 — по улице Жукеева-Пудовкина;

№ 152 — по улицам Токтоналиева и Медерова;

№ 10 — по улицам Айни и Токтоналиева;

№ 11 — по улицам Токтоналиева и Айни;

№ 31 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токтоналиева.

Троллейбусы: Троллейбусные маршруты № 6 и 10 временно закроют. Будут задействованы маршруты № 3 с сообщением «завод имени Фрунзе — микрорайон «Аламедин-1» и № 15 с сообщением «микрорайон «Асанбай» — микрорайон «Аламедин-1». Также частично будет изменена схема движения троллейбусного маршрута № 11. Его перенаправят по улицам Ахунбаева, Тыналиева, Масалиева («Верхний Джал»).

Микроавтобусы: № 101 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токтоналиева;

№ 131 — по улицам Ахунбаева, Тыныстанова до улицы Суеркулова и обратно;

№ 147 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Тыныстанова;

№ 150 — по улицам Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;

№ 199 — по улицам Юнусалиева и Ахунбаева;

№ 200 — по улицам Токтоналиева и Айни;

№ 201 — по проспекту Айтматова, улицам Микояна и Токтоналиева;

№ 252 — по улицам Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;

№ 295 — по улицам Масалиева, Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;

№ 104 — по улицам Малдыбаева, Жаманбаева, Токтоналиева и Айни;

№ 106 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;

№ 130 — по проспекту Айтматова, улицам Айни (Сухомлинова) и Токтоналиева;

№ 132 — по улицам Токтоналиева, Сухомлинова (Айни), Жукеева-Пудовкина, Суеркулова;

№ 136 — по улицам Токтоналиева и Айни;

№ 175 — по улице Жукеева-Пудовкина;

№ 202 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токомбаева;

№ 204 — по улицам Токомбаева и Сухомлинова (Айни);

№ 215 — по улицам Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, Токомбаева и Айни.

В мэрии отметили, что планируется провести капитальный ремонт в несколько этапов улицы Байтика Баатыра от улицы Токомбаева до проспекта Жибек Жолу и улицы Ахунбаева от проспекта Манаса до улицы Жукеева-Пудовкина.