Ремонт дорог в Бишкеке откладывается. Как будет ездить общественный транспорт

В связи с обращением горожан капитальный ремонт столичных дорог переносится. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Участки улиц Ахунбаева от проспекта Айтматова до улицы Токтоналиева и Байтика Баатыра от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова перекроют вечером 25 мая, а не 18 мая, как планировалось ранее.
В мэрии рассказали, по каким улицам будет организован объезд этих участков общественным транспортом (далее он будет курсировать по действующим схемам).
Автобусы:
- № 6 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;
- № 9 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;
- № 49 — по улице Токтоналиева до улицы Масалиева;
- № 51 — по улице Масалиева и проспекту Айтматова;
- № 52 — по проспекту Айтматова, улицам Масалиева и Токтоналиева;
- № 55 — по улицам Масалиева, Жукеева-Пудовкина и Суеркулова;
- № 56 — по улицам Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Масалиева;
- № 100 — по проспекту Айтматова, улицам Жаманбаева и Малдыбаева;
- № 103 — по улицам Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Масалиева;
- № 146 — по улице Жукеева-Пудовкина;
- № 152 — по улицам Токтоналиева и Медерова;
- № 10 — по улицам Айни и Токтоналиева;
- № 11 — по улицам Токтоналиева и Айни;
- № 31 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токтоналиева.
Троллейбусы:
Троллейбусные маршруты № 6 и 10 временно закроют.
Будут задействованы маршруты № 3 с сообщением «завод имени Фрунзе — микрорайон «Аламедин-1» и № 15 с сообщением «микрорайон «Асанбай» — микрорайон «Аламедин-1».
Также частично будет изменена схема движения троллейбусного маршрута № 11. Его перенаправят по улицам Ахунбаева, Тыналиева, Масалиева («Верхний Джал»).
Микроавтобусы:
- № 101 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токтоналиева;
- № 131 — по улицам Ахунбаева, Тыныстанова до улицы Суеркулова и обратно;
- № 147 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Тыныстанова;
- № 150 — по улицам Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
- № 199 — по улицам Юнусалиева и Ахунбаева;
- № 200 — по улицам Токтоналиева и Айни;
- № 201 — по проспекту Айтматова, улицам Микояна и Токтоналиева;
- № 252 — по улицам Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
- № 295 — по улицам Масалиева, Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
- № 104 — по улицам Малдыбаева, Жаманбаева, Токтоналиева и Айни;
- № 106 — по улицам Токтоналиева и Сухомлинова;
- № 130 — по проспекту Айтматова, улицам Айни (Сухомлинова) и Токтоналиева;
- № 132 — по улицам Токтоналиева, Сухомлинова (Айни), Жукеева-Пудовкина, Суеркулова;
- № 136 — по улицам Токтоналиева и Айни;
- № 175 — по улице Жукеева-Пудовкина;
- № 202 — по проспекту Айтматова, улицам Айни и Токомбаева;
- № 204 — по улицам Токомбаева и Сухомлинова (Айни);
- № 215 — по улицам Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, Токомбаева и Айни.
В мэрии отметили, что планируется провести капитальный ремонт в несколько этапов улицы Байтика Баатыра от улицы Токомбаева до проспекта Жибек Жолу и улицы Ахунбаева от проспекта Манаса до улицы Жукеева-Пудовкина.