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Общество

Современный цифровой флюорограф установлен в ЦОВП Тюпского района

Центр общеврачебной практики (ЦОВП) Тюпского района Иссык-Кульской области закупил современный цифровой флюорограф за 10 миллионов сомов на средства Фонда ОМС. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

По ее данным, имевшееся в центре старое рентгеновское оборудование часто выходило из строя, рентгеновские пленки заканчивались, и пациентам приходилось ехать в Каракол.

«Учитывая, что к ЦОВП приписано более 60 тысяч жителей района, решили купить новый цифровой флюорограф. Это оборудование позволит эффективно проводить медицинское обследование прямо на месте, без необходимости направлять пациентов в город, что значительно сэкономит время и средства пациентов, а также проводить не только диагностику заболеваний, но и профилактические обследования», — отметил директор Иссык-Кульского территориального управления ФОМС Талайбек Исаев.

Оборудование полностью интегрируется с медицинскими информационными системами, что обеспечивает комфортную и эффективную работу медицинского персонала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293687/
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