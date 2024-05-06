Чем Кыргызстан торгует с Нидерландами, рассказал замминистра экономики

На заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов рассказал о том, какие товары экспортируют из Кыргызстана в Нидерланды и импортируют оттуда.

По его словам, наша страна поставляет в Нидерланды лом и отходы цветных металлов, орехи, бобовые, овощи, каменный уголь, вычислительные машинные блоки и контейнеры.

Импорт из Нидерландов состоит из фармацевтической продукции, продукции машиностроения, промышленного оборудования, механических устройств, транспортных средств и их частей, оптических приборов и аппаратов, мыломоющих средств, парфюмерно-косметической продукции, живых растений, пищевых продуктов, нефтепродуктов, смазочных материалов, изделий из картона и бумаги.

Искендер Асылкулов сказал, что в КР есть 28 предприятий с участием инвестиций из Нидерландов. Они работают в сферах связи, переработки сельхозпродукции, производства парфюмерии, кредитно-финансовой и горнорудной отраслях.