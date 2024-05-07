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Общество

В прошлом году в КР при несчастных случаях на производстве умер 81 человек

Более 2,6 тысячи нарушений трудового законодательства выявили в стране в 2023-м. Об этом 24.kg сообщили в службе по контролю и надзору трудового законодательства при Минтруда.

По данным ведомства, это почти в два раза больше, чем в 2022 году.

В основном нарушения касались несправедливого увольнения с работы и вопросов заработной платы.

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За этот период расследован 171 несчастный случай на производстве, в которых пострадало 192 человека, 81 — с летальным исходом. Часто несчастные случаи происходят в строительной и горнодобывающей отраслях.

Пострадавшим выплатили компенсации на общую сумму 123,3 миллиона сомов, что почти в четыре раза больше, чем в 2022-м.

Кроме того, обеспечили выплату просроченной зарплаты в размере 22,6 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293287/
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