Общество

Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду

Во время купального сезона в Кыргызстане обостряется проблема спинномозговых травм. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделением нейротравмы № 1, заслуженный врач КР Эмилбек Эсенбаев.

По его словам, за время сезона-2025 в отделение нейротравмы Нацгоспиталя поступило около 20 пациентов-ныряльщиков. Из них трое скончались. Почти половина прооперированных имеют проблемы со здоровьем (не работают ноги, руки).

Возраст пациентов разный — от 16 до 60 лет (детей в Нацгоспитале не принимают), все пострадавшие — мужчины.

«В летнее время люди начинают прыгать вниз головой и травмируются при нырянии в неглубокий водоем, ударяются головой — получают перелом шейного отдела позвоночника. В лучшем случае это болевой синдром, но бывает и нарушение функции спинного мозга, в зависимости от уровня повреждения. В основном спинальная травма с нарушениями функции спинного мозга сопровождается отсутствием движения в верхних и нижних конечностях», — сказал Эмилбек Эсенбаев.

Пострадавшие остаются парализованными после таких травм, возможно, и на все оставшиеся годы.

«Больных оперируют, но это может не принести ожидаемого эффекта. Можно вправить позвонки, четко зафиксировать, но если спинной мозг травмирован (начиная от ушибов, кончая разрывами), то его функция может не восстановиться, и даже при хорошо проведенной операции эффект возможен минимальный. Как быстро восстановятся спинной мозг и функции рук и ног, к сожалению, медицина пока сказать не может — только время покажет. В мире это считается одной из самых тяжелых, затратных травм», — отметил нейрохирург.

Врач обратился к населению с просьбой хорошо подумать, прежде чем прыгать в воду вниз головой, заранее проверить дно.

«Были пациенты, которые подъехали вечером к Иссык-Кулю, пошли на пирс и в темноте ныряли, а оказывается, что воды всего 1,5 метра. Спрашиваешь, зачем прыгал, а он говорит, что в прошлом году уровень воды нормальный был. Но за это время может намыть песок, измениться дно и так далее. Часто больные недооценивают свои силы, неправильно прыгают. Один прыгнул, а другие следуют примеру. Особенно молодежь и люди в состоянии алкогольного опьянения», — добавил Эмилбек Эсенбаев.

Он заметил, что в пансионатах на пирсах обычно висят таблички, запрещающие ныряние, но отдыхающие их не читают или не соблюдают рекомендации. Поэтому он считает важным проводить разъяснительные беседы администрациям зон отдыха, родителям, проверяющим органам.
