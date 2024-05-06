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Общество

В Кыргызстане не хватает госинспекторов по охране труда

В штате службы по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда всего 28 государственных инспекторов, включая двух руководителей. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Такой же штатная численность была и в 2012 году, когда действовала Государственная инспекция по экологической и технической безопасности.

Для сравнения: в 1999-м работала Государственная инспекция труда, в штате которой было 62 инспектора.

В Ошской области сейчас четыре инспектора, Чуйской и Джалал-Абадской — по три, Иссык-Кульской, Нарынской и Баткенской — по два. На Таласскую область приходится лишь один госинспектор. В центральном аппарате работает девять инспекторов.

В планах службы увеличить штат хотя бы на десять единиц.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293286/
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