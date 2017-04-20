В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда

Семинар «Охрана труда в новом формате-2017» прошел в столице 18 апреля.

На форум, организованный группой компаний «Новый формат», съехались ведущие производители средств индивидуальной защиты на производстве, для спецслужб, а также разработчики оборудования, обеспечивающего безопасность во время работы, и покупатели, представляющие различные министерства, горные и энергопредприятия.

Как рассказала организатор семинара, генеральный директор группы компаний «Новый формат» Наталья Вершинская, они пригласили ведущих производителей из США, Канады, Индии, Швеции, Китая, России, которые рассказали о новинках в мире средств индивидуальной защиты и оборудования по безопасности. Здесь пользователи продукции могли напрямую вести диалог с теми, кто занимается производством, задать им свои вопросы.

Компания «Новый формат» уже 10 лет на рынке Кыргызстана и объединяет 15 заводов из разных стран.

Цель компании — обеспечить профессиональный подход к охране труда. А защита нужна везде, будь это крупное горнодобывающие предприятие или обычное СТО: везде нужна защита рук, ног, органов дыхания. Кроме того, сегодня представлено оборудование по обнаружению утечки газа и пламени, для выявления опасной зоны Генеральный директор группы компаний «Новый формат» Наталья Вершинская

Как рассказала давний партнер группы, представитель ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Анара Саргулова, для нее семинар представляет большой интерес, так как дает возможность вживую пообщаться с руководителями заводов-изготовителей.

«Здесь мы можем высказать свои пожелания, потому что во время эксплуатации оборудования выявляются какие-то недочеты, и у нас есть свои предложения», — сказала представитель энергокомпании, более 10 лет сотрудничающей с «Новым форматом».

Однако форум был интересен не только производственникам, но и теоретикам.

К примеру, преподаватель КРСУ Виктор Клейменов, который читает лекции по безопасности при проведении горных работ, посетил семинар, чтобы найти новый материал для своих студентов. «Стоит отметить новинки, с которыми я познакомился здесь. Это маски из жидкого стекла, тепловизор. Например, если на производство приходит больной рабочий, то тепловизор вычисляет его, а такого человека нельзя допускать к труду», — поделился своими впечатлениями профессор.

В семинаре приняли участие известные производители средств индивидуальной защиты и оборудования по безопасности труда, такие как:

ОАО «СОМЗ» — один из лидеров по производству индивидуальных средств защиты головы, органов зрения и слуха;

АО «Сорбент», АО «Тамбовмаш», ОАО «Арти», DEZEGA Holding, специализирующиеся на производстве горноспасательного оборудования;

RAE Systems, занимающаяся производством газоанализирующих систем;

ООО «Флир Коммершиал Системз» (тепловизионная техника в промышленности);

ООО «Яхтинг», выпускающее спецобувь;

ООО «КЦ ТЗРО», изготавливающее резиновую обувь;

ООО «НПП «МОЛОТ», выпускающее средства индивидуальной защиты при падении с высоты,

а также представители министерств и промышленных компаний Кыргызстана.