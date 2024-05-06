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Общество

На центральной площади Ала-Тоо убрали флагшток

На центральной площади Ала-Тоо убрали флагшток. Как объяснили в мэрии Бишкека, там в настоящее время идет реконструкция.

По ее данным, пока проводят демонтаж. Уже убрали флагшток и кабину почетного караула, снимают покрытие.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . На площади убрали флагшток

«Планируется реконструкция существующих фонтанных групп с обновлением водопроводных труб и изменением внешних параметров конструкций с западной и восточной сторон, а также в центральной части площади. Также муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура» разработало проект 100-метрового флагштока», — добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293267/
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