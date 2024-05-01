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Общество

Президентский лицей «Акылман»: внесены изменения в порядок приема

Министерство образования и науки сообщило, что изменены требования при приеме учащихся в президентский лицей «Акылман» на 2024-2025 учебный год.

В ведомстве отметили, что прием в лицей проводят на конкурсной основе. В отборе могут участвовать шестиклассники и восьмиклассники, которые учились на «хорошо» и «отлично» в общеобразовательных организациях независимо от формы собственности и типа учреждения. Зачислены будут те, кто набрал высшие баллы: 72 ученика из шестиклассников, 48 — из восьмиклассников.

Конкурсный отбор проводится администрацией лицея по следующему графику:

— для шестиклассников:

  • до 10 мая продлевается самостоятельная регистрация в приложении Telegram в группе «Акылман» «Кабыл алуу — 2024» по ссылке.
  • I тур: с 11 до 16 мая — онлайн-тестирование;
  • II тур: с 20 до 24 мая — онлайн-тестирование для 50 процентов учащихся от общего числа участников, получивших высший балл по итогам I тура;
  • III тур: с 27 мая до 2 июня — офлайн-тестирование для 30 процентов учащихся от общего числа участников, получивших высший балл по итогам II тура.

— для восьмиклассников:

  • с 15 до 25 мая самостоятельная регистрация в приложении Telegram в группе «Акылман» «Кабыл алуу — 2024» по ссылке:
  • I тур: с 1 до 6 июня — онлайн-тестирование;
  • II тур: с 10 до 14 июня — онлайн-тестирование для 50 процентов учащихся от общего числа участников, получивших высший балл по итогам I тура;
  • II тур: с 18 до 22 июня — офлайн-тестирование для 30 процентов учащихся от общего числа участников, получивших высший балл по итогам II тура.

Лицей «Акылман» финансируется за счет фонда президента и подчиняется непосредственно главе государства.

Президентский лицей «Акылман» создан летом 2023-го. Основная цель — развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся. Создание необходимых условий для поддержки и стимулирования особо одаренных детей является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования. В лицей принимают учеников после 6-го класса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293060/
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