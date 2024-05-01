Президентский лицей «Акылман»: внесены изменения в порядок приема

Министерство образования и науки сообщило, что изменены требования при приеме учащихся в президентский лицей «Акылман» на 2024-2025 учебный год.

В ведомстве отметили, что прием в лицей проводят на конкурсной основе. В отборе могут участвовать шестиклассники и восьмиклассники, которые учились на «хорошо» и «отлично» в общеобразовательных организациях независимо от формы собственности и типа учреждения. Зачислены будут те, кто набрал высшие баллы: 72 ученика из шестиклассников, 48 — из восьмиклассников.

Конкурсный отбор проводится администрацией лицея по следующему графику:

— для шестиклассников:

до 10 мая продлевается самостоятельная регистрация в приложении Telegram в группе «Акылман» «Кабыл алуу — 2024» по ссылке.

I тур: с 11 до 16 мая — онлайн-тестирование;

II тур: с 20 до 24 мая — онлайн-тестирование для 50 процентов учащихся от общего числа участников, получивших высший балл по итогам I тура;

III тур: с 27 мая до 2 июня — офлайн-тестирование для 30 процентов учащихся от общего числа участников, получивших высший балл по итогам II тура.

— для восьмиклассников:

с 15 до 25 мая самостоятельная регистрация в приложении Telegram в группе «Акылман» «Кабыл алуу — 2024» по ссылке:

I тур: с 1 до 6 июня — онлайн-тестирование;

II тур: с 10 до 14 июня — онлайн-тестирование для 50 процентов учащихся от общего числа участников, получивших высший балл по итогам I тура;

II тур: с 18 до 22 июня — офлайн-тестирование для 30 процентов учащихся от общего числа участников, получивших высший балл по итогам II тура.

Лицей «Акылман» финансируется за счет фонда президента и подчиняется непосредственно главе государства.

Президентский лицей «Акылман» создан летом 2023-го. Основная цель — развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся. Создание необходимых условий для поддержки и стимулирования особо одаренных детей является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования. В лицей принимают учеников после 6-го класса.