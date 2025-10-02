11:39
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Общество

На строительство лицея «Акылман» в Манасе выделят 265 миллионов сомов

Фото мэрии Манаса. Макет президентского лицея «Акылман», который планируют построить в городе Манас

Департамент капитального строительства объявил тендер на строительство президентского лицея «Акылман» на улице Р.Азимова в городе Манас.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 265 миллионов 24,7 тысячи сомов.

Предложения поставщиков принимаются до 15 октября.

Срок выполнения работ — до 31 августа 2026 года.

Ранее чиновники рассказали, как будет выглядеть учебное заведение.

Напомним, президентский лицей «Акылман» открыт в 2023 году в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области по инициативе главы государства. Подписан закон, дающий привилегии его выпускникам. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345674/
просмотров: 457
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане строят 925 многоквартирных домов по государственной программе
В Кыргызстане теперь можно строить 40-этажные дома
Дайырбек Орунбеков опроверг информацию о задержке реализации проекта «Ош-сити»
Жители Бишкека жалуются на строительный шум возле «Космопарка»
Будет скандал. Мэр города Ош не доволен темпами строительства «Ош-сити»
Минстрой: К 31 августа в эксплуатацию сдадут 115 объектов
Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир
На участке под реабилитационный центр строят многоэтажку — Дастан Бекешев
В МТУ «Пригородное» построят несколько воркаут площадок
Президент КР рассказал подробности строительства кластера «Ала-Тоо Резорт»
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
Бизнес
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
2 октября, четверг
11:37
Банки КР смогут открывать и обслуживать кошельки виртуальных активов клиентов Банки КР смогут открывать и обслуживать кошельки виртуа...
11:32
ЦИК КР опубликовала карту избирательных округов к предстоящим выборам
11:31
Фотопроект «Сулайман-Тоо — четыре сезона» реализуют Минкультуры и ТЮРКСОЙ
11:20
Незаконное строительство приостановили на улице Абдрахманова в Бишкеке
11:12
Вслед за ООН санкции против Ирана возобновляют США