На строительство лицея «Акылман» в Манасе выделят 265 миллионов сомов

Фото мэрии Манаса. Макет президентского лицея «Акылман», который планируют построить в городе Манас

Департамент капитального строительства объявил тендер на строительство президентского лицея «Акылман» на улице Р.Азимова в городе Манас.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 265 миллионов 24,7 тысячи сомов.

Предложения поставщиков принимаются до 15 октября.

Срок выполнения работ — до 31 августа 2026 года.

Ранее чиновники рассказали, как будет выглядеть учебное заведение.

Напомним, президентский лицей «Акылман» открыт в 2023 году в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области по инициативе главы государства. Подписан закон, дающий привилегии его выпускникам.