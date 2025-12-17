Во всех областях Кыргызстана откроют президентские лицеи «Акылман»

Во всех областях Кыргызстана планируют открыть президентские лицеи «Акылман». Об этом заявил президент Садыр Жапаров.

Глава государства сообщил, что первый лицей работает в Иссык-Кульской области. Другие строят в Таласской и Джалал-Абадской областях.

По словам президента, выпускников лицеев «Акылман» будут включать в кадровый резерв без экзаменов.

«В этих лицеях мы будем воспитывать кадры республиканского уровня», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент отметил, что создание сети лицеев направлено на формирование высококвалифицированных специалистов и развитие системы подготовки будущих управленческих и профессиональных кадров страны.