16:35
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Власть

Во всех областях Кыргызстана откроют президентские лицеи «Акылман»

Во всех областях Кыргызстана планируют открыть президентские лицеи «Акылман». Об этом заявил президент Садыр Жапаров.

Глава государства сообщил, что первый лицей работает в Иссык-Кульской области. Другие строят в Таласской и Джалал-Абадской областях.

По словам президента, выпускников лицеев «Акылман» будут включать в кадровый резерв без экзаменов.

«В этих лицеях мы будем воспитывать кадры республиканского уровня», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент отметил, что создание сети лицеев направлено на формирование высококвалифицированных специалистов и развитие системы подготовки будущих управленческих и профессиональных кадров страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354946/
просмотров: 602
Версия для печати
Материалы по теме
Президент призвал ЖК тщательно прорабатывать законы и работать на результат
Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки из-за нарушения этики
Садыр Жапаров принял верительные грамоты от нового посла Японии в Кыргызстане
Стартовал дружеский футбольный турнир «Мурас» с участием президента КР в Бишкеке
Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы
Кабмин утвердил правила субсидирования инициатив местных сообществ
Аманкан Кенжебаев назначен полпредом президента в Ошской области
На следующих парламентских выборах в КР хотят внедрить онлайн-голосование
Саммит ОДКБ в Бишкеке: лидеры подписали 15 ключевых документов
В Гвинее-Бисау произошел военный переворот, под стражу взяли президента
Популярные новости
Кабмин отменил ряд устаревших решений по&nbsp;зарплате и&nbsp;трудовым книжкам Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
Президент освободил от&nbsp;должности посла Кыргызстана в&nbsp;Италии Таалая Базарбаева Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Бизнес
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
17 декабря, среда
16:34
Поток трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге за год сократился на 10 процентов Поток трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге за год сокр...
16:27
Утверждена структура Жогорку Кенеша. Появился новый комитет
16:20
Генплан Бишкека — 2050. Общественные слушания пройдут 24-25 декабря
16:11
Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
16:00
«Аватар-3: Пламя и пепел»: большая премьера в Бишкеке