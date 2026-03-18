Президентские лицеи «Акылман» откроют еще в двух городах

С нового учебного года филиалы президентского лицея «Акылман» начнут работать в городах Манасе и Таласе. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора по образовательным вопросам учебного заведения Кубанычбек Нарынбеков.

По его словам, строительство лицеев в двух городах завершили на 60 процентов. В 2026–2027 учебном году они смогут принять учащихся.

Открытие лицеев в Манасе и Таласе не означает, что местные дети будут учиться только там. Согласно правилам «Акылмана», решение о том, в каком из трех лицеев будет обучаться ребенок, принимает комиссия по принципу смешанного обучения детей из всех семи областей.

В новом учебном году в каждый из трех лицеев планируется принять по 72 ученика в 6-й класс, а в городах Манасе и Таласе предусмотрен набор в 7-й класс в таком же количестве.

Президентским указом в 2023 году лицей начал работу в Чолпон-Ате, где учатся 264 ребенка. Обучение ведется на кыргызском языке. Питание пять раз в день и проживание в общежитии бесплатные.