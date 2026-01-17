17:23
Кабмин утвердил типовой устав колледжей и лицеев

Кабинет министров утвердил типовой устав для государственных и муниципальных организаций, оказывающих услуги среднего профессионального образования. Документ принят во исполнение Закона «Об образовании» и вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Типовой устав устанавливает единые нормы организации учебного процесса, управления учреждениями, распределения полномочий администрации, прав и обязанностей педагогов и обучающихся. Он будет применяться ко всем учреждениям среднего профессионального образования вне зависимости от формы собственности.

Постановление направлено на унификацию правового статуса колледжей и лицеев, повышение качества образовательных услуг и приведение внутренней документации в соответствие с действующими нормативными актами.
