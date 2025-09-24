Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева прокомментировала в эфире «Биринчи радио» вопрос возврата гимназий и лицеев.

Напомним, ранее все лицеи и гимназии лишились особого статуса. Это привело к отмене финансовых доплат и массовому увольнению учителей. В парламенте вновь предлагают вернуть школам эти статусы.

По словам Догдуркуль Кендирбаевой, переход на 12-летнее образование предусматривает углубленное обучение.

«В старших классах начнется профориентация — мы дадим не деньги, а часы. К примеру, для школы № 61 предусмотрим больше часов по химии, физике, математике для углубленной подготовки, а школе № 13 — больше часов по иностранным языкам (английский, французский), другие часы будут сокращены», — сказала она.

Министр сообщила, что образовательные учреждения планируется закрепить за министерствами.

«Например, школа № 13 будет под патронатом МИД, школа № 61 — под патронатом Министерства энергетики. Лицеи полностью будут трансформированы. В регионах создадим инновационные лицеи и будем принимать туда с седьмого класса. Если потребуется, в случае углубленного изучения предметов родители лицеистов будут оплачивать отдельные компоненты, как в мировой практике», — добавила она.