Лицей «Акылман» открыл набор на 2026-2027 учебный год: условия и сроки

Заместитель директора по образовательным вопросам президентского лицея «Акылман» Кубанычбек Нарынбеков на пресс-конференции озвучил правила приема в учебное заведение. Отбор проходит в три этапа на конкурсной основе.
Основные требования к кандидатам:
- учащиеся 6-х и 7-х классов школ Кыргызстана;
- наличие гражданства КР;
- оценки 4 (хорошо) и 5 (отлично) в табеле.
Принимаются ученики как государственных, так и частных школ. Обучение в лицее идет на кыргызском, но сдавать тесты можно на кыргызском или русском языке.
Сроки регистрации и туров (6-е классы)
- Регистрация: с 15 марта по 13 апреля.
- I тур (онлайн): 17-19 апреля;
- II тур (онлайн): 23-25 апреля;
- III тур (офлайн в регионах): 1-10 мая.
Сроки регистрации и туров (7-е классы)
- Регистрация: с 26 апреля по 26 мая.
- I тур (онлайн): 1-3 июня;
- II тур (онлайн): 7-9 июня;
- III тур (офлайн в регионах): 15-24 июня.
Вступительные экзамены:
- I и II этапы (онлайн-тесты) – математика, логика, кыргызский и русский языки и история;
- III этап (финал) – математика, логика, кыргызский и английский языки.
Важно! Все задания составлены строго по школьной программе. Лицей не проводит подготовительные курсы.
Документы для финалистов (III тур):
- копия свидетельства о рождении;
- справка из школы, подтверждающая обучение;
- копия табеля успеваемости.
Для выпускников русскоязычных школ в лицее предусмотрены адаптационные клубы и дополнительные курсы кыргызского, чтобы помочь с переходом на основной язык обучения.