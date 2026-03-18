Общество

Лицей «Акылман» открыл набор на 2026-2027 учебный год: условия и сроки

Заместитель директора по образовательным вопросам президентского лицея «Акылман» Кубанычбек Нарынбеков на пресс-конференции озвучил правила приема в учебное заведение. Отбор проходит в три этапа на конкурсной основе.

Основные требования к кандидатам:

  • учащиеся 6-х и 7-х классов школ Кыргызстана;
  • наличие гражданства КР;
  • оценки 4 (хорошо) и 5 (отлично) в табеле.

Принимаются ученики как государственных, так и частных школ. Обучение в лицее идет на кыргызском, но сдавать тесты можно на кыргызском или русском языке.

Сроки регистрации и туров (6-е классы)

  • Регистрация: с 15 марта по 13 апреля.
  • I тур (онлайн): 17-19 апреля;
  • II тур (онлайн): 23-25 апреля;
  • III тур (офлайн в регионах): 1-10 мая.

Сроки регистрации и туров (7-е классы)

  • Регистрация: с 26 апреля по 26 мая.
  • I тур (онлайн): 1-3 июня;
  • II тур (онлайн): 7-9 июня;
  • III тур (офлайн в регионах): 15-24 июня.

Вступительные экзамены:

  • I и II этапы (онлайн-тесты) – математика, логика, кыргызский и русский языки и история;
  • III этап (финал) – математика, логика, кыргызский и английский языки.

Важно! Все задания составлены строго по школьной программе. Лицей не проводит подготовительные курсы.

Документы для финалистов (III тур):

  • копия свидетельства о рождении;
  • справка из школы, подтверждающая обучение;
  • копия табеля успеваемости.

Для выпускников русскоязычных школ в лицее предусмотрены адаптационные клубы и дополнительные курсы кыргызского, чтобы помочь с переходом на основной язык обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366522/
