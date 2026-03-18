Лицей «Акылман» открыл набор на 2026-2027 учебный год: условия и сроки

Заместитель директора по образовательным вопросам президентского лицея «Акылман» Кубанычбек Нарынбеков на пресс-конференции озвучил правила приема в учебное заведение. Отбор проходит в три этапа на конкурсной основе.

Основные требования к кандидатам:

учащиеся 6-х и 7-х классов школ Кыргызстана;

наличие гражданства КР;

оценки 4 (хорошо) и 5 (отлично) в табеле.

Принимаются ученики как государственных, так и частных школ. Обучение в лицее идет на кыргызском, но сдавать тесты можно на кыргызском или русском языке.



Сроки регистрации и туров (6-е классы)

Регистрация: с 15 марта по 13 апреля.

I тур (онлайн): 17-19 апреля;

II тур (онлайн): 23-25 апреля;

III тур (офлайн в регионах): 1-10 мая.

Сроки регистрации и туров (7-е классы)

Регистрация: с 26 апреля по 26 мая.

I тур (онлайн): 1-3 июня;

II тур (онлайн): 7-9 июня;

III тур (офлайн в регионах): 15-24 июня.

Вступительные экзамены:

I и II этапы (онлайн-тесты) – математика, логика, кыргызский и русский языки и история;

III этап (финал) – математика, логика, кыргызский и английский языки.

Важно! Все задания составлены строго по школьной программе. Лицей не проводит подготовительные курсы.

Документы для финалистов (III тур):

копия свидетельства о рождении;

справка из школы, подтверждающая обучение;

копия табеля успеваемости.

Для выпускников русскоязычных школ в лицее предусмотрены адаптационные клубы и дополнительные курсы кыргызского, чтобы помочь с переходом на основной язык обучения.