Бизнес Кыргызстана освободили от оприходования и списания остатков товаров

Субъекты малого и среднего предпринимательства освободили от оприходования остатков товаров и их списания. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, от оприходования и списания остатков товаров освобождают в том числе предпринимателей, работающих на рынках и мини-рынках.

Таким предпринимателям необходимо всего лишь зарегистрироваться в системе ЭТТН. ГНС

В налоговой отметили, что до 1 июля 2024 года все субъекты могут привести в соответствие остатки товаров в системе с реальными остатками.

Подробную информацию об изменениях по применению ЭТТН можно получить по номеру 116 и в местных налоговых органах.