Завод по сборке автомобилей откроют в Нарынской области

В Нарынской области откроют завод по сборке автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

Предприятие откроют в рамках инициативы «Две страны, две зоны», созданной в сотрудничестве между ОАО «Кыргыз почтасы», Свободной экономической зоной «Нарын» и Свободной экономической зоной «Кашгар».

На этапе запуска завода подписан трехсторонний меморандум между компанией «Джиабо», полномочным представительством президента в Нарынской области и ОАО «Кыргыз почтасы».

По итогам переговоров китайские инвесторы во главе с генеральным директором «Джиабо» Хуаном Юнци рассмотрели земельные участки для строительства предприятия.

После завершения строительства начнется выпуск различных типов автотранспортных средств, включая бензиновые, электрические и газовые. Для местных жителей создадут от 100 до 1 тысячи рабочих мест.