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Общество

Асфальтобетонный завод в Бишкеке строят без экологической экспертизы

Строительство асфальтобетонного завода в микрорайоне № 12 начато без экологической экспертизы. Об этом в сети X сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Он опубликовал ответ от Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В письме говорится, что 23 апреля на завод «Кум-Шагыл», на территории которого и будет асфальтобетонный, выехали инспекторы регионального управления по Бишкеку и Аламединскому району службы экологического и технического надзора.

«Установлено, что, действительно, на территории завода «Кум-Шагыл» ведутся работы по передислокации асфальтобетонного завода, ранее расположенного в селе Орок, без проектно-сметных и разрешительных документов», — говорится в документе.

В министерстве добавляют, что заявлений от субъектов предпринимательства на проведение государственной экологической экспертизы по строительству завода не поступало.

«В соответствии с природоохранным законодательством, инициатор и/или разработчик проекта обязан предоставить на государственную экологическую экспертизу полный состав проекта и перечень материалов в соответствии с «Положением о порядке проведения государственной экологической экспертизы», утвержденного правительством 7 мая 2014 года. Наличие положительного заключения является основанием для финансирования проекта», — говорится в письме Минприроды.

  • Ранее стало известно, что в изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев лично проинспектировал это.
  • В середине марта генеральный директор ЗАО «Кум-Шагыл» Айдин Ибраев и адвокаты обратились к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. По их словам, до руководства страны доводят неверную информацию о предприятии, а постановление кабмина о назначении временного внешнего управления применили незаконно.
  • Ранее 24.kg сообщало, что 8 февраля на завод прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.
  • Мэрия Бишкека ранее прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.
  • На пятый день после приостановления работы завода рабочие обратились к главе государства Садыру Жапарову и председателю спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они называли происходящее «рейдерским захватом».
  • Отметим, в столичном парке имени Максима Горького 15 февраля рабочие завода провели митинг. Они требовали вернуть им рабочие места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292937/
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