Асфальтобетонный завод в Бишкеке строят без экологической экспертизы

Строительство асфальтобетонного завода в микрорайоне № 12 начато без экологической экспертизы. Об этом в сети X сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
Он опубликовал ответ от Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.
В письме говорится, что 23 апреля на завод «Кум-Шагыл», на территории которого и будет асфальтобетонный, выехали инспекторы регионального управления по Бишкеку и Аламединскому району службы экологического и технического надзора.
«Установлено, что, действительно, на территории завода «Кум-Шагыл» ведутся работы по передислокации асфальтобетонного завода, ранее расположенного в селе Орок, без проектно-сметных и разрешительных документов», — говорится в документе.
В министерстве добавляют, что заявлений от субъектов предпринимательства на проведение государственной экологической экспертизы по строительству завода не поступало.
«В соответствии с природоохранным законодательством, инициатор и/или разработчик проекта обязан предоставить на государственную экологическую экспертизу полный состав проекта и перечень материалов в соответствии с «Положением о порядке проведения государственной экологической экспертизы», утвержденного правительством 7 мая 2014 года. Наличие положительного заключения является основанием для финансирования проекта», — говорится в письме Минприроды.
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