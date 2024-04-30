Май-2024. Что важное произойдет и как изменится жизнь кыргызстанцев

Последний месяц весны будет богат на события и нововведения в Кыргызстане. Тут и длинные выходные, и конец учебного года, и новый виток повышения тарифов.

Редакция 24.kg собрала все самое важное и интересное, что случится в мае.

Свет станет дороже Главное изменение, которое ждет граждан в мае, — рост тарифов на электроэнергию. С 1 мая для всех конечных потребителей их скорректируют на уровень инфляции за 2023-й — увеличение стоимости света на 10,8 процента. В итоге тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 700 киловатт составит 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына. ПОДРОБНЕЕ

И снова отдыхаем Думаете, праздники в стране закончились? Отнюдь. В мае нас снова ждут длинные выходные — с 1 по 5 мая. Кроме того, 9 мая является официальным нерабочим праздничным днем. В начале месяца отмечают три праздника: 1 мая — Праздник труда; 5 мая — День Конституции, 9 мая — День Победы. Правда, отдыхать настолько активно будут не все. Например, для центров обслуживания населения установлен свой график работы. ПОДРОБНЕЕ

Лицензии на образование онлайн С 1 мая заявки на получение лицензии на образовательную деятельность будут принимать только через Автоматизированную систему управления лицензированием и аккредитацией (АСУЛА). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. «Теперь при изменении местонахождения образовательная организация направляет в ведомство уведомление об этом», — отметили в министерстве. ПОДРОБНЕЕ

Будут новые паспорта? В Кыргызстане с мая могут начать выдавать паспорта с новым флагом. Образцы новых бланков утверждены кабинетом министров. При этом национальные паспорта образца 2023 года будут выдавать после того, как закончатся бланки паспортов образца 2017-го (ID-карта) и 2020-го (общегражданский паспорт). Эта норма разработана для плавного перехода от старых паспортов к новым. ПОДРОБНЕЕ

Меньше бусиков в Бишкеке С 10 мая начнется второй этап проекта мэрии Бишкека по выводу маршруток из центра столицы. Из квадрата, ограниченного улицами Ахунбаева, 7 Апреля/Курманджан Датки, проспектами Чуй и Манаса/Чингиза Айтматова, уберут бусики № 138, 163, 192, 202, 207, 220. ПОДРОБНЕЕ

Подтвердить аттестат Итоговая государственная аттестация «Алтын тамга» для выпускников 11-х классов, претендующих на получение аттестата с отличием, пройдет 14 мая. Это будет стандартизированный бланочный тест на языке обучения претендента (кыргызский, русский, узбекский) по следующим предметам: родной язык и литература (45 минут);

математика (70 минут);

история Кыргызстана (45 минут);

химия (60 минут). ПОДРОБНЕЕ

Тест по кыргызскому В мае учеников 5-8-х и 10-х классов ждет переводной экзамен по государственному языку. Тестирование будет в рамках школьной программы по предмету «Кыргызский язык» по итогам четвертой четверти. В этом году переводные экзамены проводят только для того, чтобы узнать, насколько ученик усвоил материал по кыргызскому. ПОДРОБНЕЕ

Последний звонок Но будет в жизни учеников и радостное событие. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 мая. Руководителям общеобразовательных организаций республики в очередной раз запретили денежные и иные сборы на проведение торжества и организацию мероприятий с участием выпускников и их родителей, кроме Последнего звонка. ПОДРОБНЕЕ

Сдаем документы на «Эл үмүтү» Прием документов на конкурс для получения стипендии «Эл үмүтү» начнется 1 мая. Документы будут принимать онлайн до 30 мая. К участию в конкурсе допускаются граждане Кыргызской Республики до 40 лет, поступающие по направлениям подготовки магистров, до 45 лет — по программам доктора философии PhD. ПОДРОБНЕЕ