Июнь-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев и каких событий стоит ждать

Первый месяц лета станет в Кыргызстане богатым на различные нововведения и события. Тут и выборы, и регистрация телефонов, и экзамены в школах. Не обойдется в этом месяце и без дополнительных выходных.

Редакция 24.kg собрала самые важные и интересные события, которые ждут нас в июне 2024 года.

Горячая вода возвращается Горячую воду в столице начнут подавать 1 июня. В Бишкектеплосети отметили, что после включения на регулировку потребуется некоторое время. Напомним, воду отключили 22 апреля. ПОДРОБНЕЕ

Регистрация телефонов С июня запускается обязательная регистрация всех устройств в Государственной системе идентификации. Гаджеты, ввозимые на рынок Кыргызстана в целях продажи или осуществления иной предпринимательской деятельности, подлежат обязательной регистрации импортерами. К продаже в стране будут допущены только законно ввезенные и безопасные для использования и зарегистрированные по IMEI-коду* мобильные телефоны. *IMEI-код — это международный уникальный 15-значный номер, присвоенный каждому устройству с SIM-картой, который служит его идентификатором. На сегодня все мобильники, пользующиеся услугами связи (SIM-картами) местных операторов, бесплатно зарегистрированы в системе. ПОДРОБНЕЕ

Электронная очередь в ЦОНы Для улучшения качества обслуживания и сокращения времени ожидания в центрах обслуживания населения внедрена новая система электронной очереди. В связи с этим приложение Early One прекратило работу. Все талоны будут недействительны со 2 июня. ПОДРОБНЕЕ

Грузовики не могут ездить днем С 1 июня по 1 сентября фурам общей массой более 18 тонн запретили передвигаться по дорогам общего пользования с 10.00 до 20.00 при температуре выше +28 градусов. ПОДРОБНЕЕ

«Безопасный город» в Оше В Оше с начала июня начнут реализацию проекта «Безопасный город». С 1 июня на протяжении месяца он будет работать в тестовом режиме. В это время штрафы за нарушения Правил дорожного движения приходить не будут. С начала июля автонарушители начнут получать извещения со штрафами. ПОДРОБНЕЕ

Есть долги? Отключат газ Газовые службы «Бишкекгаз», «Чуйгаз», «Ошгаз» и «Джалалабатгаз» уведомляют, что с 1 июня подачу природного газа приостановят абонентам, у которых накопилась задолженность по оплате от двух и более месяцев. Они отмечают, что неплательщиков неоднократно уведомляли о важности оплаты потребленного природного газа. ПОДРОБНЕЕ

Проспект Чуй закроют 10 июня начнут ремонт проспекта Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова. На первом этапе отремонтируют участок от проспекта Манаса до улицы Панфилова. ПОДРОБНЕЕ

Часть дорог откроют после ремонта В Бишкеке продолжается масштабный ремонт дорог. Планируется, что в июне после реконструкции откроют два участка улицы Ахунбаева и один участок улицы Байтика Баатыра/Абдрахманова. Но будут перекрыты другие части этих улиц. ПОДРОБНЕЕ

Стартует турсезон В этом году летний туристический сезон в Кыргызстане официально откроется 7-8 июня. Официальное открытие традиционно состоится на Иссык-Куле в культурном центре «Рух Ордо». ПОДРОБНЕЕ

Празднуем Курман айт В 2024-м, по предварительным данным, Курман айт будут праздновать 17 июня. Более точную дату Духовное управление мусульман сообщит в первых числах июня. ПОДРОБНЕЕ

Запуск рейсов Ташкент — Тамчи Узбекская авиакомпания Silk Avia запускает свой первый международный регулярный рейс в Иссык-Кульскую область по маршруту Ташкент — Тамчи — Ташкент. На начальном этапе с 16 июня рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. В последующем планируется увеличение их количества до ежедневных. ПОДРОБНЕЕ

Центр Бишкека без маршруток В июне из центра Бишкека намерены полностью убрать маршрутки. Уберут микроавтобусные маршруты № 224, 234, 243, 246, 257, 258, 275, МП «УПП» № 150, 143, 131, 117, 112, 101, 164, 179, 185, 201, 211, 223, 227, 230, 240, 250, 252, 260, 285, 295 с общим плановым выходом 589 единиц. ПОДРОБНЕЕ

Досрочные выборы депутатов На 30 июня назначены досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Ноокатскому, Иссык-Кульскому и Свердловскому (Бишкек) избирательным округам. ПОДРОБНЕЕ

Заработают пришкольные лагеря Пришкольные лагеря откроют в 37 учебных заведениях Бишкека. Они будут работать с 3 по 28 июня с 8.00 до 20.00 (за исключением выходных) и охватят 4 тысячи 275 детей. ПОДРОБНЕЕ

Выпускники сдают экзамены Государственные итоговые экзамены в школах для учеников 9-х и 11-х классов пройдут с 3 до 15 июня. Отметим, что 9-й класс в этом году окончили 128 тысяч учеников, 11-й — 73 тысячи. Из них аттестат с отличием получат 149 выпускников. ПОДРОБНЕЕ