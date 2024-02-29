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Общество

Март-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев

Первый весенний месяц года принесет жителям Кыргызстана много новых и интересных событий.

Редакция 24.kg собрала самые важные из них.

Консульские услуги онлайн

Государственные (консульские) услуги гражданам Кыргызстана за рубежом в пилотном режиме будут предоставлять через сервисные центры. Пилотный проект пройдет с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025-го.

Вопрос о сотрудничестве в этом направлении уже проработали с Россией.

По оценочным данным, на сегодня более 1 миллиона граждан находятся за пределами КР.

Оформить квартиру в приложении

С 1 марта стартует еще один пилотный проект. Появится возможность купли-продажи квартир онлайн через приложение «Тундук».

Продавец и покупатель должны будут пройти в приложении биоидентификацию и использовать облачные подписи.

Не забываем о декларации

В Кыргызстане продолжается декларационная кампания. У организаций, государственных и муниципальных служащих есть время до конца марта, чтобы отчитаться о доходах и расходах.

Физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерские хозяйства без образования юридического лица, сдают ЕНД до 1 мая. Но лучше не тянуть до последнего и тоже сдать декларацию пораньше.

Священный месяц Рамазан

В этом году священный месяц Рамазан и 30-дневный пост начнутся ориентировочно 11 марта. В Духовном управлении мусульман Кыргызстана точную дату начала Орозо пока не назвали.

Дата начала поста будет известна чуть позже. Но отличаться может примерно на один-два дня. Все зависит от видимости новолуния.

Орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела. В месяц Рамазан необходимо совершать больше добрых дел и поступков, заниматься благотворительностью.

Великий пост у христиан

На март в этом году приходится пост и у православных христиан. Он начнется с 18 марта и продлится до 4 мая, а 5-го будет отмечаться один из самых главных праздников — Пасха.

Пост длится 49 дней. В это время запрещено есть продукты животного происхождения (мясо, молоко, яйца).

Первые 40 дней символизируют путешествие Спасителя по пустыне, во время которого он постился и противостоял искушениям, а последняя неделя (Страстная) — последние семь дней его жизни.

И снова выходные

Череда праздников продолжается. В марте кыргызстанцы отдохнут 12 дней.

Международный женский день 8 Марта — праздничный нерабочий день. В этом году он выпадает на пятницу, затем следуют выходные дни — суббота и воскресенье.

На Нооруз тоже будут длинные выходные — с 21 по 24 марта. Но один выходной придется отработать в апреле.

Школьные каникулы

Последние десять дней марта школьники проведут дома. Закончится самая длинная четверть. Согласно графику, весенние каникулы пройдут с 21 по 31 марта. Начало занятий — 1 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287860/
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