Онлайн. Как подать заявку на получение лицензии на образовательную деятельность

С 1 мая заявки на получение лицензии на образовательную деятельность будут принимать только через Автоматизированную систему управления лицензированием и аккредитацией (АСУЛА). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, оформление заявки в электронном формате через АСУЛА позволит заявителям из отдаленных регионов не приезжать в столицу. Заявителю не надо встречаться с исполнителем административной работы, вследствие чего устраняются коррупционные риски.

«Теперь при изменении местонахождения образовательная организация направляет в Министерство образования и науки уведомление об этом», — отметили в ведомстве.