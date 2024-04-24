11:14
USD 88.85
EUR 94.81
RUB 0.95
Общество

Онлайн. Как подать заявку на получение лицензии на образовательную деятельность

С 1 мая заявки на получение лицензии на образовательную деятельность будут принимать только через Автоматизированную систему управления лицензированием и аккредитацией (АСУЛА). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, оформление заявки в электронном формате через АСУЛА позволит заявителям из отдаленных регионов не приезжать в столицу. Заявителю не надо встречаться с исполнителем административной работы, вследствие чего устраняются коррупционные риски.

«Теперь при изменении местонахождения образовательная организация направляет в Министерство образования и науки уведомление об этом», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292415/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Юрист назвал незаконным введение внешнего управления на заводе «Кум-Шагыл»
В Кыргызстане выявили 216 косметологий и медкабинетов, работающих без лицензий
Медицинские услуги без лицензий. В Кыргызстане выявлено 2,8 тысячи нарушителей
Штраф до 1 миллиона. В КР ужесточают наказание за незаконную меддеятельность
В Кыргызстане аннулированы лицензии семи частных энергокомпаний
Министерство юстиции хочет изменить порядок проведения экзамена для адвокатов
Преследует и угрожает. Судья рассказала, почему подала иск к адвокату
Четыре букмекерские конторы заплатили за лицензию по 10,5 миллиона сомов
Кыргызстан рассчитывает на не менее чем 30 путевок для участия в Олимпиаде-2024
За незаконные клинические испытания врач может получить пять лет тюрьмы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкек возвращаются дожди и&nbsp;грозы. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 апреля В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля
Опасные клещи. Как уберечься от&nbsp;их&nbsp;укуса и&nbsp;что делать, если это произошло Опасные клещи. Как уберечься от их укуса и что делать, если это произошло
Когда маршрутки в&nbsp;Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
24 апреля, среда
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ап...
10:46
В Джалал-Абадской области вновь сошел сель. МЧС устраняет последствия
10:42
В Бишкеке завтра у более чем 5 тысяч должников отключат электричество
10:27
Двое граждан Индии утонули в озере Иссык-Куль
10:21
Садыр Жапаров вылетел с государственным визитом в Азербайджан. Состав делегации