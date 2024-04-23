Кожомкул, Сатыкей, Бообек. В Кыргызстане предлагают изменить названия 13 сел

Госагентство по делам государственной службы и местного самоуправления предлагает переименовать несколько населенных пунктов Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект закона направлен на укрепление национальной идеологии и возвращение айыльным аймакам и селам широко известных в прошлом и настоящем наименований.

Решения о переименовании айыльных аймаков и сел приняты на собраниях жителей, одобрены решениями соответствующих айыльных кенешей, местных государственных администраций и полномочных представителей президента в областях.

Госагентство предлагает переименовать: