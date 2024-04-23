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Общество

Кожомкул, Сатыкей, Бообек. В Кыргызстане предлагают изменить названия 13 сел

Госагентство по делам государственной службы и местного самоуправления предлагает переименовать несколько населенных пунктов Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект закона направлен на укрепление национальной идеологии и возвращение айыльным аймакам и селам широко известных в прошлом и настоящем наименований.

Решения о переименовании айыльных аймаков и сел приняты на собраниях жителей, одобрены решениями соответствующих айыльных кенешей, местных государственных администраций и полномочных представителей президента в областях.

Госагентство предлагает переименовать:

  • село Говсувар Ак-Татырского айыльного аймака Баткенской области в село Орто-Боз;
  • село Чимген города Раззакова Баткенской области в село Чымкен;
  • село Голбо города Раззакова Баткенской области в село Алтын-Бешик;
  • село Маданият Тогуз-Булакского айыльного аймака Баткенской области в село Айбике;
  • село 50 лет Киргизии Тогуз-Булакского айыльного аймака Баткенской области в село Мин-Жыгач;
  • село имени Чапаева Тогуз-Булакского айыльного аймака Баткенской области в село Арча-Бешик;
  • село Дыйкан Кара-Суйского айыльного аймака Нарынской области в село Чоко-Бий;
  • Джергеталский айыльный аймак Нарынской области в айыльный аймак Эсеналы Дайракунов;
  • Сары-Булакский айыльный аймак Ошской области в айыльный аймак Рыспай Абдыкадыров;
  • село имени Кирова Жалпак-Ташского айыльного аймака Ошской области в село Кенжебай;
  • село Куру-Маймак Аманбаевского айыльного аймака Таласской области в село Сатыкей;
  • Покровский айыльный аймак Таласской области в айыльный аймак Семетей;
  • село Покровка Покровского айыльного аймака Таласской области в село Семетей айыльного аймака Семетей Таласской области;
  • село Новомихайловка Чым-Коргонского айыльного аймака Чуйской области в село Бообек;
  • Военно-Антоновский айыльный аймак Чуйской области в айыльный аймак Кожомкул;
  • село Военно-Антоновка Военно-Антоновского айыльного аймака Чуйской области в село Кожомкул Кожомкулского айыльного аймака;
  • село Горная Серафимовка Иссык-Атинского айыльного аймака Чуйской области в село Кебек-Бий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292344/
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