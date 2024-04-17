В КР появятся новогодние и майские каникулы. Что еще нового в Трудовом кодексе

В Министерстве труда Кыргызстана рассказали, какие изменения внесли в новый Трудовой кодекс.

В ведомстве отметили, что новый кодекс разработан по инициативе представителей бизнес-сообществ в целях повышения инвестиционной привлекательности страны при непосредственном участии представителей государственных органов, Федерации профсоюзов Кыргызстана, Международной организации труда и объединения работодателей.

В кодексе изменили рабочие и праздничные дни:

нерабочие праздничные дни — 7 января, 8 марта, 21 марта, 5 мая, 9 мая и 31 августа;

нерабочие праздничные дни — Орозо айт и Курман айт (их дата определяется ежегодно по лунному календарю);

остались праздниками, но стали рабочими днями — 23 февраля, 7 апреля, 7-8 ноября;

установлены новогодние (1-6 января) и майские (1-8 мая) каникулы;

отменена норма переноса выходных дней.

Кроме того, в Трудовой кодекс внесли и другие поправки:

единый процент ставки пени при нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, расчета при увольнении и других выплат — 0,25 процента;

установлен срок исковой давности по спорам о взыскании заработной платы — три года;

исключено ограничение по процентной ставке при оплате просроченной суммы задолженности;

оплата труда определяется в зависимости от количества, качества и сложности выполняемой работы на основе профессиональных стандартов;

при оплате труда применяются повременная, почасовая, сдельная оплата труда;

минимальный размер оплаты за неквалифицированный труд устанавливается по всей территории Кыргызстана исходя из принципа поэтапного повышения до величины прожиточного минимума трудоспособного человека;

упрощена процедура условий трудового договора, трудовых отношений (заключение в электронном виде трудового договора; локальных нормативных актов, содержащие нормы трудового права; ведение электронной трудовой книжки);

трудовым договором по соглашению сторон может устанавливаться как дистанционная, так и комбинированная дистанционная работа;

дополнен новыми понятиями (комбинированная дистанционная работа, национальная рамка квалификаций, национальная система квалификации, профессиональный стандарт, дуальное обучение и другие);

урегулированы вопросы трудовых отношений государственных служащих (расторжение трудового договора; индивидуальные трудовые споры);

установлены меры, запрещающие применение труда беременных женщин, женщин, осуществляющих грудное вскармливание на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

установлены меры по квотированию рабочих мест как для лиц с инвалидностью, так и для выпускников детских домов и другие.

Напомним, 12 апреля кабмин одобрил изменения в Трудовой кодекс. Как отметили в его пресс-службе, «документ был разработан с целью достижения баланса интересов работников и работодателей, и в связи с тем, что действующий сейчас Трудовой кодекс принят в 2004 году и не отвечает реалиям времени».

Теперь проект должен поступить в Жогорку Кенеш, после чего — на подпись президенту.