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Общество

Реконструкция площади Ала-Тоо. Скверы и пешеходные зоны временно закроют

На центральной площади Ала-Тоо прошло выездное совещание с участием заместителя мэра Азамата Кадырова, главы Первомайского района Сарылбек уулу Улана и руководителей городских служб, посвященное ее реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, эскизный проект реконструкции находится на завершающей стадии в муниципальном предприятии «Бишкекглавархитектура», в ближайшее время начнутся работы по его реализации.

Скверы Трудовой Славы, Дружбы, имени Таттыбубу Турсунбаевой и монумент Дружбы народов, включая пешеходные зоны в районе площади, будут временно перекрыты.

Мэрия города приносит извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть в связи с реконструкцией.

Ранее на коллегии Бишкекглавархитектуры представили эскизы.

Сообщалось, что площадь планируется сделать культурным и туристическим объектом. В проекте также увеличить высоту флагштока до 100 метров, сейчас она составляет 45 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291335/
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