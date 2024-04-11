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Общество

Сотрудники МЧС в приграничных селах Баткена не получили компенсацию

На заседании Жогорку Кенеша депутат Чынгыз Ажибаев сообщил, что всем сотрудникам силовых структур в Баткенской области, кроме МЧС, повысили заработную плату, и спросил заместителя министра чрезвычайных ситуаций Азамата Мамбетова, почему его ведомство не защищает права своих работников.

«Ведь в случае чрезвычайных ситуаций ваши сотрудники наравне с работниками других ведомств несут службу в приграничных районах, тушат пожары», — сказал парламентарий.

Замминистра ответил, что сотрудники МЧС в Баткенской области не получили компенсации после вооруженного вторжения Таджикистана, в то время как работники всех других силовых структур их получили.

«Когда мы попросили компенсации для наших сотрудников, в Минфине нам ответили, что в ближайшее время, после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы с Таджикистаном, там ситуация наладится. Всего понадобится 12 миллионов сомов. Мы не нашли поддержки Минфина», — пояснил он. 

28 апреля 2021 года начались столкновения на кыргызско-таджикской границе. Закидывание камнями переросло в перестрелку, в которую вступили армейские подразделения и тяжелая техника. Военные Таджикистана ворвались на территорию Лейлекского и Баткенского районов. Три дня дома в кыргызских селах грабили и жгли. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая. В Кыргызстане погибли 36 человек, пострадали 168, 24 из них получили инвалидность, в основном II и III групп. 44 ребенка остались без родителей. В кыргызских приграничных селах были разрушены 120 домов и 84 социальных объекта.

Утром 16 сентября 2022-го сразу на нескольких участках кыргызско-таджикской границы началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Сотни кыргызстанцев пострадали, 63 человека погибли, среди погибших было много военнослужащих. 420 домов баткенцев были разрушены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291263/
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