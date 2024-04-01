Выселение из многоэтажки. Инвесторам вернули здание на Суеркулова

Инвесторам из Иордании вернули принадлежащее им здание по улице Суеркулова в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил бизнесмен Хайдер Тамими.

Он рассказал, что он и еще три учредителя являются инвесторами из Иордании, приехали в Кыргызстан девять лет назад. За это время построили несколько объектов в Иссык-Кульской области и Бишкеке.

«Наш последний проект — девятиэтажный торговый центр вблизи Орто-Сайского рынка. Два года назад наше здание захватили люди, которые не имели к нам никакого отношения. Мы обратились к президенту Садыру Жапарова с просьбой помочь вернуть наше здание и защитить права инвесторов. Хотим выразить большую благодарность президенту Садыру Жапарову, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву и государственным органам. Мы очень благодарны за помощь и будем и дальше призывать инвесторов из Иордании, арабских стран вкладывать инвестиции в Кыргызстан», — сказал предприниматель Хайдер Тамими.

В конце ноября стало известно, что возле Орто-Сайского базара люди живут в многоэтажке, не сданной в эксплуатацию. Мэрия тогда сообщила, что объект эксплуатируют незаконно, идут судебные разбирательства по факту проживания в нем людей. В начале февраля Городское управление по архитектурно-строительному контролю по Бишкеку направило жителям уведомления относительно освобождения объекта до 1 марта. Им отключили электричество и воду, отдельным жильцам предложили альтернативу.