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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 31 марта облачно, дожди. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 12 часов 42 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.31. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

  • 29 марта — 1 апреля не будет горячей воды в частных домах Бишкека.

У кого намечается той

Нуржигит Кадырбеков

Родился 31 марта 1977 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Пишпеке создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

В феврале 1917 года в России происходит знаменательное событие — революция, приведшая к отречению от престола русского царя Николая II. Через месяц после этого, 31 марта, в далекой провинции Российской империи в Пишпеке создается местный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Пишпек стал одним из важных центров распространения революционных идей и марксистско-ленинской пропаганды в крае.

Сформирован спецназ «Скорпион»

В 1994 году по приказу Министерства обороны Кыргызстана сформирована отдельная 525-я рота специального назначения «Скорпион». Первым командиром стал офицер, мастер рукопашного боя полковник Станислав Холодков.

«Скорпион» — элитное формирование Вооруженных сил Кыргызстана.

В 2001-м переформирован в 25-ю отдельную бригаду специального назначения «Скорпион».

Международный день резервного копирования

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и других), предназначенном для восстановления сведений в случае их повреждения или потери на основном носителе.

Международный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить сведения о необходимости защиты от потери.

Люди, которые меняли мир

Родился архитектор Урмат Алымкулов

из интернета
Фото из интернета. Урмат Алымкулов

Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района.

После окончания средней школы в 1978-м поступил в Московский архитектурный институт. С 1976 по 1987 год архитектор Фрунзенского горпроекта.

Заслуженный архитектор Киргизской ССР.

Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более десяти школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в столице.

Владислава Ногая
Фото Владислава Ногая. Площадь Победы в Бишкеке

Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций.

Умер в 2016-м.

Родился государственный деятель Абдужапар Тагаев

из интернета
Фото из интернета. Абдужапар Тагаев

Родился в 1953-м. Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети. Всю жизнь работал в области связи на ответственных и руководящих должностях. Был министром связи Кыргызстана в 1995-1996 годах.

Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».

Посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.

Умер в 2017-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290282/
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