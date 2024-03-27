На территорию России не впустили 40 граждан Кыргызстана. Как заверили в МИД, все они будут доставлены в республику «самыми ближайшими рейсами».

Четыре десятка кыргызстанцев, которым был запрещен въезд на территорию России, в аэропорту Москвы ожидают отправки на родину.

Как отмечают в ведомстве, 26 марта сотрудниками посольства Кыргызской Республики в РФ был осуществлен выезд в аэропорт Шереметьево (Москва), в ходе которого проведены встречи с ответственными сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и представителями авиакомпании «Аэрофлот». В настоящее время 40 соотечественников ожидают своей отправки на родину. Всем им предоставляются питание и вода.

Ранее МИД КР призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию.