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Общество

На территорию России не впустили 40 граждан Кыргызстана — МИД

На территорию России не впустили 40 граждан Кыргызстана. Как заверили в МИД, все они будут доставлены в республику «самыми ближайшими рейсами».

Четыре десятка кыргызстанцев, которым был запрещен въезд на территорию России, в аэропорту Москвы ожидают отправки на родину.

Как отмечают в ведомстве, 26 марта сотрудниками посольства Кыргызской Республики в РФ был осуществлен выезд в аэропорт Шереметьево (Москва), в ходе которого проведены встречи с ответственными сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и представителями авиакомпании «Аэрофлот». В настоящее время 40 соотечественников ожидают своей отправки на родину. Всем им предоставляются питание и вода.

Ранее МИД КР призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289949/
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