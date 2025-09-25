11:47
Происшествия

В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация).

«При подготовке к вылету самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия» (рейс в Санкт-Петербург) с ним, по предварительным данным, произвел касание самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, совершавший оборотный рейс из Пекина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел на рулежной дорожке, опасности для пассажиров не возникло.

«Россия» заявила, что самолет другого авиаперевозчика «совершил касание крылом руля направления воздушного судна, что привело к повреждениям». Airbus Hainan Airlines после техосмотра отстранен от полетов.

Пассажиров российской авиакомпании доставили в Петербург резервным бортом, 264 пассажира рейса в Пекин до прилета резервного борта разместили в гостиницах.

Росавиация сформирует комиссию для расследования авиационного происшествия.
