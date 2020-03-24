Ситуация с кыргызстанцами в аэропортах Москвы: комментарий посольства КР

Посольство Кыргызстана в России проинформировало 24.kg о текущей ситуации с гражданами КР, которые намерены вылететь на родину.

По данным дипломатической миссии, на сегодня во всех трех аэропортах города Москвы — «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский», откуда отправляются соотечественники на родину, не наблюдается скопления людей, ожидающих авиарейсы.

23 марта 2020 года из аэропорта «Жуковский» был осуществлен очередной выезд представителей штаба при посольстве для оказания содействия в вылете борта авиакомпании «Уральские авиалинии» 207 граждан КР, из которых шесть детей, в город Ош.

Из аэропорта «Шереметьево» авиакомпанией «Аэрофлот» вылетели 180 человек, из них 25 граждан КР, находящихся в транзитной зоне, в том числе шесть граждан, прибывших из Стамбула.

«В связи с введением на территории Кыргызстана в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах страны чрезвычайного положения с 25 марта по 15 апреля 2020 года будут отменены регулярные авиарейсы из Российской Федерации в Кыргызскую Республику», — проинформировали дипломаты.

Исключения будут сделаны для рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Авиатраффик» и «Сибирь». Они будут осуществлять по одному рейсу в неделю (по маршрутам Москва — Бишкек — Москва авиакомпанией «Аэрофлот»; Новосибирск — Бишкек — Новосибирск авиакомпанией «Сибирь» и Москва — Ош — Москва авиакомпанией «АвиаТраффик»).

В связи с прекращением рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии», которые вылетали с «Жуковского», дежурство сотрудников посольства, представителей МВД и ГСМ КР в России будет осуществляться только в «Шереметьево» и «Домодедово». Сотрудники этих ведомств направляются для оказания помощи соотечественникам, вылетающими рейсами «Аэрофлота» и «АвиаТраффика».

Посольство Кыргызстана в РФ еще раз призывает граждан без уточнения времени вылета/прилета рейса не приезжать в аэропорты за получением дополнительной информации.

По статусу рейсов необходимо обращаться напрямую в представительства авиакомпаний.

Посольство также призывает граждан воздержаться от публикации непроверенной информации о задержках или отмене рейсов, не поддаваться дезинформации провокаторов, а также, учитывая усиленную проверку представителей правоохранительных органов, соблюдать правила пребывания и поведения в общественных местах.

Штаб при посольстве продолжает работу в круглосуточном режиме. Получить любую информацию или консультацию можно по телефонам: +74992385069, +74992373304, +79251032911(WhatsApp) или обратиться на электронную почту: 4992385069@mail.ru.

Консультации также можно получить в личном блоге Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ www.elchi.ru.