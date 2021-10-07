Задержание кыргызстанцев в Шереметьево: в зоне прибытия остается 40 человек

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России пропустили из зоны прибытия в международном аэропорту Шереметьево граждан Кыргызстана из числа пожилых, беременных и женщин с детьми, которые прилетели в Москву 6 октября 2021 года. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе посольства КР в РФ.

По ее данным, сейчас в аэропорту остается около 40 кыргызстанцев, прибывших в столицу России сегодня утренним рейсом.

Отмечается, что один гражданин задержан. «По нему проводится дополнительная проверка. На месте находятся сотрудники посольства», — пояснили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево со вчерашнего дня не пропускают граждан КР. У прилетевших забрали общегражданские паспорта и ID-карты.

По данным нашего посольства, Пограничная служба ФСБ РФ проводит проверочные мероприятия в отношении граждан Кыргызстана, прибывших в Москву. Проверка проводится в связи с ранее выявленными отдельными случаями изменения персональных данных гражданами КР, которым запрещен въезд в Россию. Пограничниками усилены меры по пресечению подобных нарушений со стороны кыргызстанцев.