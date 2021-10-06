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Общество

Правозащитница Валентина Чупик просит предоставить убежище у властей Украины

Правозащитница Валентина Чупик, депортированная из России, просит предоставить убежище у властей Украины. Об этом она сообщила журналистам.

После восьмидневного пребывания в спецприемнике московского аэропорта Шереметьево Валентина Чупик была выпущена и сейчас находится в Ереване (Армения).

Ранее Комитет против пыток обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с ходатайством о приостановке высылки известного защитника трудовых мигрантов из России. В тот же день ЕСПЧ запретил депортировать правозащитницу в Узбекистан, применив правило 39 Регламента суда. Оно используется в случаях, где есть неизбежный риск причинения непоправимого вреда.

Валентина Чупик рассказала, что в Шереметьево ее заперли в одном из помещений транзитной зоны аэропорта и объявили о намерении депортировать из страны. При этом не допустили адвоката. У нее не было даже возможности зарядить телефон, чтобы связаться с близкими. Круглые сутки в помещении горел яркий свет. За эти восемь дней ей также не предоставили возможности сменить одежду.

«Мне сказали, что я задержана за дачу заведомо ложных сведений и из-за фальшивых документов, хотя они у меня были в порядке. Но при устном общении сказали, что за решением о депортации стоят мои выступления о системной коррупции в МВД и регулярные жалобы на полицию. Как бы там ни было, я рада, что мне позволили вылететь в Ереван. Теперь я свободна, но, честно говоря, пока непонятно, что меня ждет впереди», — рассказала она.

Валентина Чупик призналась, что хотела бы попасть в Узбекистан.

«Очень хотелось бы попасть домой, в Ташкент. Я не была дома с 2006 года, когда власти Узбекистана попытались закрыть нашу правозащитную организацию («Тонг Жахони»), занимавшуюся проблемами мигрантов. Тогда мне и моим коллегам удалось отстоять организацию в суде, но пришлось спешно выехать в Россию. Здесь я получила статус беженца. Таким образом, я могла на время выезжать в другие страны», — отметила она.

По словам Валентины Чупик, ее представители обратились к властям Украины с просьбой о предоставлении убежища для нее и ее мамы Любови Коденцовой, но ответа пока не получили.

«Наши представители обратились также с просьбой о предоставлении статуса беженцев мне и моей матери в ряд европейских стран. Называть их сейчас не стану», — добавила правозащитница.

Валентина Чупик также отметила, что где бы она не находилась, продолжит заниматься правозащитной деятельностью. По ее словам, более остальных нарушаются именно права мигрантов и беженцев.

25 сентября сотрудники ФСБ задержали Валентину Чупик в аэропорту Шереметьево. МВД лишило правозащитницу статуса беженца и запретило ей въезд в Россию до сентября 2051 года.

Валентина Чупик — уроженка Узбекистана. На родине она так же активно занималась правозащитной деятельностью. Несколько лет назад покинула страну после того, как стала получать угрозы от сотрудников спецслужб. Валентина Чупик написала на них заявление. Ее знают десятки тысяч мигрантов. Она вместе с юристами оказывает им правовую помощь, постоянно выезжала в полицейские участки, если выходцев из государств Центральной Азии задерживали без оснований.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209462/
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