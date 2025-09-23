В Шереметьево отменены рейсы: пассажиры не могут вылететь в Бишкек

Пассажиры, направлявшиеся в Бишкек из московского аэропорта Шереметьево, не смогли вылететь из-за атаки беспилотников, сообщают СМИ.

По их данным, утром движение воздушных судов в крупнейшем аэропорту России было временно приостановлено. Около 200 рейсов задержаны и отменены, в том числе в столицу Кыргызстана.

В Шереметьево уточнили, что работа аэропорта постепенно восстанавливается, однако пассажиров просят учитывать возможные изменения в расписании.

Российские силовые структуры сообщили, что над регионом сбиты дроны, обломки которых проверяются.